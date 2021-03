12/12 ©Getty

SARDEGNA - Sindia, in provincia di Nuoro, è in lockdown fino al 30 marzo. “Nel giro di pochi giorni abbiamo avuto un focolaio di 23 persone positive, di cui 4 in ospedale. È successo dopo un mese e mezzo in cui siamo stati liberi dal virus. Il sindaco ha spiegato: “Probabilmente il focolaio è partito dalla scuola: i primi positivi sono risultati tra alunni e insegnanti. Non sappiamo se si tratti di variante inglese". Invece è terminato ieri il lockdown a La Maddalena. Resta ancora in zona rossa Sarroch