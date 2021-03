Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la mappa

8/16 ©Ansa

Da lunedì 15 marzo via libera in tutto l'Alto Adige ai servizi per la cura del corpo e della persona, come parrucchieri ed estetiste. Dal 22 marzo riaprono i negozi fino alle ore 18. Le strutture per l'infanzia, gli asili e scuole elementari ripartono anche nei Comuni colpiti dalla variante sudafricana. Bar e ristoranti restano chiusi. Rimane in vigore la chiusura notturna, ma dalle 22 alle 5. Per gli studenti delle scuole medie le lezioni frontali riprendono il 22 marzo

