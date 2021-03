Covid, le regioni che rischiano la zona rossa da lunedì 15 marzo

7/16 ©Getty

"Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come 'terza ondata'. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le chiusure sono ancora necessarie per contrastare l'espansione del virus - ha detto il presidente della regione Attilio Fontana - È chiaro che i numeri non stanno migliorando”. Ma sull’ipotesi zona rossa aggiunge: “In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l'arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento"