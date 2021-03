Covid, le notizie di oggi. Cts preoccupato, chiede stretta. LIVE

Da domani il cambio di colore delle regioni: in rosso Campania e Romagna. Friuli e Veneto in arancione. Il Viminale dispone "maggiori controlli sulla movida". "Teniamo duro, ce la faremo": l'incoraggiamento di Mattarella, in visita al nuovo Centro vaccinale di Roma. Intesa con gli specializzandi per accelerare l'inoculazione delle dosi. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono 23.641 a fronte di 355.024 tamponi. Il tasso di positività è al 6.6%. I decessi sono 307. Salgono di 46 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 327 quelli nei reparti ordinari (+327) ( IL BOLLETTINO LE MAPPE ). Il Cts esprime grande preoccupazione e chiede di inasprire le misure, il Viminale dirama una circolare per aumentare i controlli sulle zone della movida.