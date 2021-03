9/27 ©Fotogramma

Per il resto del tempo si può uscire liberamente? Il provvedimento invita comunque a limitare gli spostamenti: “È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”