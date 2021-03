Covid, le regioni cambiano colore: ecco cosa si può e non si può fare

11/22 ©Getty

La Lombardia è in zona arancione scuro dal 5 al 14 marzo - Valgono le regole della zona arancione ma con ulteriori restrizioni. Chiudono università e scuole a eccezione degli asili nido e micronido. Sono vietati gli spostamenti verso abitazioni private e diverse da quella principale salvo situazioni di necessità. Chi vive in un’altra regione e ha una seconda casa in Lombardia non può raggiungerla. Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport in parchi e giardini pubblici