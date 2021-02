1/11 ©Ansa

L'85% dei casi Covid in Italia da inizio pandemia sono stati diagnosticati in 10 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Sicilia, Toscana, Puglia e Liguria. Lo certifica il 'report esteso' pubblicato dall’Iss, che rileva anche come i contagi tra gli operatori sanitari siano più che dimezzati da quando è iniziata la campagna di vaccinazione

