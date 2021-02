13/22 ©LaPresse

Nelle Marche sono 480 i nuovi positivi al coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi e 66, da confermare con test molecolare, emersi da test antigenici. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione, che registra 5.384 tamponi testati. È tornato a salire il numero di ricoveri in 24 ore (605, +2) soprattutto per il balzo di degenti in terapia intensiva (76, +8). Sono invece risultati in diminuzione i ricoveri in semintensiva (151 (-1) e in reparti non intensivi (378, -5). Si registrano 16 decessi in un giorno che fanno salire il totale a 2.027 da inizio pandemia