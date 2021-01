1/10 ©Fotogramma

Continua il maltempo sull’Italia dopo un sabato segnato da pioggia, neve e vento che hanno causato diversi danni da Nord a Sud. Per oggi, domenica 24 gennaio, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria. Livello giallo invece in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Alto Adige e Veneto. Si attendono venti forti e temporali ed è pericolo valanghe in Lombardia. (Nella foto una valanga a Valleve, Bergamo)

Maltempo, in Campania allerta gialla