Maltempo, frana in Valchiavenna: evacuate 25 case

Lo smottamento è avvenuto nella serata di ieri a Novate Mezzola (Sondrio). Oggi, se le condizioni meteo lo consentiranno, ci sarà un nuovo sopralluogo dei tecnici. Non si registrano feriti

Una frana si è staccata dalal montagna ieri sera a Novate Mezzola (Sondrio), dove il sindaco Fausto Nonini ha chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio). Non si registrano feriti, ma il Comune della Valchiavenna ha fatto evacuare 25 case per sicurezza, andando incontro alla notte e viste le avverse condizioni meteo con pioggia battente. La difficoltà è stata nel trovare alberghi della zona per alloggiare gli sfollati. Oggi, se le condizioni meteo lo consentiranno, ci sarà un nuovo sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco con il geologo.