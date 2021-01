Maltempo a Roma, alberi caduti e allagamenti in varie zone della città

Roma nella morsa del maltempo. Forti piogge si sono riversate nelle ultime ore sulla Capitale, causando allagamenti in diverse aree della città. Numerosi gli interventi nella notte delle pattuglie della polizia locale, in particolare in zona Tiburtina, Prenestina, Tiberina, Cassia, Appia e in via Collatina, dove a causa del consistente allagamento di un ampio tratto di carreggiata, intorno alle 3:30 la strada è stata chiusa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Rami e alberi caduti

Al momento sta proseguendo l'attività di vigilanza e monitoraggio da parte delle pattuglie nelle aree più colpite dal maltempo. Da qualche ora molti interventi della polizia locale si stanno concentrando nella verifica delle segnalazioni per rami caduti. In particolare sulla Cassia, all'altezza della Formellese, si registra la caduta di un albero che al momento non sta provocando disagi alla circolazione. Per ora non si registrano danni a cose o persone.

Caduta un'impalcatura a Ladispoli per il forte vento

Il forte vento ha provocato danni sul litorale a nord di Roma . A Civitavecchia i vigili del fuoco si sono adoperati a mettere in sicurezza pali Telecom e vari cartelloni pubblicitari, mentre a Ladispoli, dove le raffiche sono state più intense, i Vigili del fuoco di Ladispoli si sono recati in via Taranto incrocio via Gaeta, dove presumibilmente, causa del forte vento, si è staccata da uno stabile in costruzione un'impalcatura di circa 20 metri per 8 metri. I Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l'area eliminando tutte le parti pericolanti. Sul posto presenti anche i carabinieri.