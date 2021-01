Maltempo, in Campania allerta meteo gialla dalle 6 di domani

Un nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valevole a partire dalle 6 di domani e valido fino alle 23.59, è stato emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. L'allerta riguarda l'intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, venti forti con possibili raffiche, temporaneamente anche molto forti. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti su tutto il litorale. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La nota della Protezione civile

La Protezione civile riporta la possibilità anche di danni alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, alle coperture e al verde pubblico (con caduta di rami o alberi), allagamenti di locali interrati e di quelli posti al pian terreno e ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale. “Si raccomanda alle autorità competenti - fa sapere la Protezione civile - di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti sia in odine al rischio idrogeologico che in ordine ai venti forti o molto forti e al moto ondoso che potrebbe determinare mareggiate, anche in linea con i Piani comunali di protezione civile. Si segnala la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”.

Progressivo blocco dei collegamenti per Ischia e Procida

I forti venti da sudovest di queste ore e che arrivano sino a 30 nodi di velocità stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida nel Golfo di Napoli. Dopo che in mattinata era arrivato lo stop alle corse dei mezzi veloci da e per Napoli nelle ultime ore si stanno fermando anche le navi che collegano le isole dal porto napoletano ed anche da quello più vicino di Pozzuoli. Per il previsto perdurare di condizioni meteo sfavorevoli è probabile un andamento a singhiozzo dei collegamenti per il resto della giornata di oggi e di quella di domani.