Sono 279 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.675 tamponi: il tasso di positività risale al 5,97%. La percentuale scende al 2,4% se si considerano anche i test antigenici. Si registrano 7 decessi recenti, che portano il totale delle vittime a 1.349. Gli attualmente positivi sono 59 in meno e scendono a 10.987: 443 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 45 (+1, con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.499 (-60) sono in isolamento domiciliare