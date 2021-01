5/23 ©Ansa

Sono 1.437 i nuovi casi in Emilia-Romagna, a fronte di 14.723 tamponi (12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi). Guardando le province, quella di Modena è in testa con 240 nuovi casi, seguita da Bologna (214), Rimini (174), Reggio Emilia (169), Ravenna (125), Piacenza (100), Forlì (98), Cesena (87), Parma (75) e il Circondario Imolese (58). I casi attivi sono 54.381 (-448). Sono 234 (+3) i pazienti in terapia intensiva e 2.529 (+21) quelli negli altri reparti Covid. Sono 41 i decessi. In totale, dall'inizio della pandemia, i casi sono 201.988 e i decessi 8.746

