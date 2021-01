Social network, Twitter 'limita temporaneamente' l'account di Libero

Dopo il provvedimento, che ricorda da vicino quello preso dal social network con l'account di Donald Trump e di molti altri appartenenti a esponenti di estrema destra americani, il sito internet del quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi ha scritto un comunicato: "Twitter sta limitando la diffusione dei nostri cinguettii - si legge - e ci sta impedendo di farne di nuovi. Ancora non ci è chiara la ragione: basta consultare il nostro feed - sottolinea ancora 'Libero' - per rendersi conto che, ragionevolmente, non c'è alcun contenuto che vìoli gli standard della comunità (così come riconosciuto da altre testate nazionali che hanno ripreso la vicenda del 'ban' che ci ha colpito)". Il giornale si chiede: "Dove sono le "attività sospette"?

Senaldi: da Twitter scritta intimidatoria

Come ricorda il quotidiano, simili limitazioni possono scattare "in seguito anche a un numero di segnalazioni del nostro account da parte di singoli individui: in questi casi il blocco - se ingiustificato, come sembra essere in questo caso - è molto limitato nel tempo. Stiamo indagando su quanto accaduto e contiamo di tornare presto a cinguettare". Senaldi, in un editoriale che preparato per l'edizione del il 12 gennaio, ha scritto: "I social pensano di rappresentare il mondo ma ne riflettono solo la parte più becera". Per il direttore di Libero l'azione di Twitter è "intimidatoria. Non vorremmo mai che chi avesse proseguito e si fosse inoltrato nella lettura del nostro profilo Twitter corresse il rischio di essere censurato".