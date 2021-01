Facebook, addio al “Mi Piace” per le pagine: sostituito dal "Segui"

Non si potrà più cliccare sul tasto “Mi piace” di una pagina Facebook. Da adesso l’unica opzione disponibile è quella del “Segui”. Dopo un periodo di coesistenza, infatti, la piattaforma social ha deciso di eliminare il celebre “Like” dalle pagine lasciando soltanto il “Segui”. Questo perché Facebook, come già annunciato nei giorni scorsi, ha voluto “semplificare il modo in cui le persone si connettono con le loro Pagine preferite. Perché, a differenza dei “Mi piace”, i follower di una pagina rappresentano le persone che possono ricevere aggiornamenti dalle pagine, il che aiuta a fornire ai personaggi pubblici un’indicazione più realistica della loro fan base”. Non per forza, infatti, seguire una pagina indica un gradimento per il soggetto in questione. Secondo i dirigenti di Facebook, in questo modo, gli utenti saranno più motivati a seguire figure poco gradite come per esempio il leader politico della fazione opposta.