Sono appena tre le regioni, che seguendo le indicazioni del governo, oggi riapriranno, in presenza al 50%, le scuole superiori. Per l'Italia sarà un ritorno in classe a macchia di leopardo, con gran parte dei governatori che invece hanno deciso di affidarsi ancora alla didattica a distanza per evitare la diffusione del contagio da coronavirus

