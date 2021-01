1/17 ©Ansa

Il 28% degli adolescenti dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Più di uno studente su 3 si sente impreparato e per il 46% il 2020 è stato un "anno sprecato”. Sono i dati emersi dall’indagine di Ipsos per Save the Children sui giovani studenti italiani che stanno affrontando le restrizioni causate dalla pandemia

