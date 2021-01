15/22 ©Getty

Sono complessivamente 36.074 i casi positivi al coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Si registrano 121 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.240 (di età compresa tra 71 e 88 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo)