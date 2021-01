3/23 ©Fotogramma

La Lombardia è quindi la regione con il numero più alto di nuovi casi: 3.267, su 25.011 tamponi. Il tasso di positività risale al 13% (era 10%). In crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, in tutto 459) sia negli altri reparti (+21, in tutto 3.598). I decessi sono 59 (in tutto 25.787). I casi attivi sono 57.798, i contagiati ufficiali in totale 500.758. Per le province: a Milano 594 nuovi casi (di cui 194 a Milano città), Bergamo 195, Brescia 522, Como 423, Cremona 92, Lecco 116, Lodi 42, Mantova 190, Monza e Brianza 214, Pavia 206, Sondrio 78, Varese 541

La situazione in Italia: grafiche