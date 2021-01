1/21 ©Ansa

Ritorno in classe il 7 gennaio - con pochissime eccezioni - per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, per un totale di 5 milioni di studenti. Rientrano in presenza al 50% anche le superiori in Trentino Alto Adige, mentre in Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta la data è l’11 gennaio. Scadenze diverse per le altre Regioni che hanno emanato ordinanze ad hoc

Roma, il 7 gennaio manifestazione dei sindacati della scuola davanti a Montecitorio