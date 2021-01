9/16 ©Ansa

"Non c'è gran differenza tra il ritorno dei ragazzi in presenza il 7 o l'11; a me lascia stupito la visione strabica tra governo e autorità regionali. Noi non siamo per il rinvio, riteniamo che la scuola in presenza sia un valore assoluto ma se il tornare a scuola comporta rischi significativi è evidente che si deve stare in dad. Se così non è, come sembra, si deve tornare in presenza il prima possibile: o ci sono dati che non conosciamo o deve finire questo che sembra un braccio di ferro motivato da altre ragioni”, ha aggiunto