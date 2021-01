7/23 ©Ansa

In Emilia-Romagna i nuovi casi sono 2.629, su 11.372 tamponi. Il tasso di positività è del 22,9%. Le vittime sono in tutto 7.808, con altri 70 morti. Nei reparti Covid ci sono 2.643 pazienti (14 in più) e in terapia intensiva 231 (-2). L'età media dei nuovi positivi è 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 564 nuovi casi più 75 del comprensorio imolese. A seguire Modena con 512, Ravenna (292), Reggio Emilia (259), Rimini (258), Piacenza (188), Ferrara (142), Parma (93), Cesena (129), Forlì (117). I casi attivi sono 56.787

Covid, come sarà il 2021 con il vaccino? Il parere degli esperti