In Valle d’Aosta si registrano 35 nuovi casi in 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 7.119. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 248 (per un totale di 61.008). I decessi in regione hanno raggiunto quota 371. Gli attualmente positivi sono 427, di cui 340 in isolamento domiciliare e 83 ricoverati. Tra questi ce ne son 4 in terapia intensiva (nessun nuovo ingresso in giornata)

