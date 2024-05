Bimbo di otto anni investito da auto nel modenese, è grave

Un bambino di otto anni è stato investito da un'auto questa mattina dopo le 6 a Roccamalatina di Guiglia, sull'Appennino modenese, e le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto mentre il bambino stava attraversando la strada, presumibilmente, mentre era diretto a scuola. Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia con un'automedica che con un'ambulanza. Sul posto anche l'elisoccorso, che ha trasportato il minore all'ospedale Maggiore di Bologna. In via D'Azeglio, dove è avvenuto l'investimento, carabinieri e polstrada per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24