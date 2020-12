14/16 ©LaPresse

In Sicilia forte aumento - Anche in Sicilia forte aumento della richiesta di tamponi rapidi. “Negli ultimi 5-6 giorni c’è stata una crescita generalizzata della domanda, almeno del 20%. In parte perché chi arriva da fuori sceglie di non fermarsi subito ai drive in della Regione ma preferisce rivolgersi a un centro privato a pagamento. In altri casi, si tratta di extracomunitari in partenza per i Paesi d’origine. Per molti altri, il test è un modo per trascorrere con maggiore serenità le feste in famiglia”, conferma Gabriele Salvo, presidente di FederLab Sicilia