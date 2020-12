12/23 ©Ansa

In Toscana sono 514 i nuovi casi positivi registrati il 18 dicembre su 11.384 tamponi molecolari e 5.553 test rapidi effettuati. Per la prima volta nella seconda ondata i ricoverati per Covid nei posti letto non intensivi sono meno di mille, 998 per la precisione, 52 meno del giorno prima Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 191 (8 in meno), a cui si aggiungono gli 11 ricoveri in terapia sub-intensiva (1 in meno)