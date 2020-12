3/15 ©Ansa

“Rispetto alle settimane precedenti in cui era stato registrato un netto decremento della mortalità, soprattutto in alcune città del Nord – spiega il rapporto - nell'ultima settimana di novembre si registra un dato stabile o in lieve aumento per le città del Nord e un lieve decremento per le città del Centro-Sud”

Covid, possibile stretta a Natale: tutte le ipotesi sulle nuove restrizioni