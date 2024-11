Case in costruzione a Milano, il Comune alza oneri di monetizzazione

Palazzo Marino ha rivisto al rialzo i contributi minimi richiesti ai costruttori per gli interventi edilizi. Per le zone perifiche si registrano aumenti del 50%, mentre in zone semicentrali, come Solari, si arriva al 100%

Il Comune di Milano, con una delibera, ha rivisto al rialzo i valori di monetizzazione, cioè i contributi minimi richiesti ai costruttori per gli interventi edilizi. Per il ricalcolo, spiega Palazzo Marino, l’Amministrazione si è basata sulla distinzione in 41 zone omogenee in cui si articola il territorio comunale, individuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate e poi in ultima analisi accorpate in macroaree (centrale, semicentrale e periferica).

Aumenti del 100% in zone semicentrali

Per fare qualche esempio, come si legge sul sito del Comune, per la zona centrale (Duomo) si passa dai circa 1.293 euro/mq attuali a 2.093 euro/mq, mentre nella zona periferica i contributi richiesti ai costruttori risultano in aumento in media del 50% circa (esempio: a Quarto Oggiaro si passa dai 210 euro/mq attuali a 306). L’incremento maggiore, di circa il 100%, si riscontra nella zona semicentrale, quella che insiste sul limitare della cerchia della circonvallazione della 90/91 (esempio: in zona Solari si passa dagli attuali 476 euro/mq a 965).