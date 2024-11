Meteo, in arrivo freddo artico, neve e mareggiate sull'Italia

L’affondo invernale in arrivo sarà caratterizzato da vento, tempeste e mareggiate. Come sottolinea iLMeteo.it, fino agli anni 2000 era quasi una consuetudine che dopo la metà di novembre la prima discesa di aria fredda dal Circolo Polare Artico portasse neve anche in pianura sull’Italia, soprattutto al nordovest. Il cambiamento climatico ha trasformato il clima, e ora novembre si presenta come un mese di bel tempo e temperature sopra la media. Questa settimana la pioggia risulterà molto abbondante a partire dai venti di Libeccio in arrivo mercoledì che provocheranno un peggioramento su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. I venti gireranno da Maestrale con la seconda tempesta prevista. Il clima si raffredda poi nel corso di giovedì, soprattutto con la terza tempesta che si presenterà in serata.