Lecce, inala "droga della risata" da un palloncino: muore un 26enne

Il dramma nella tarda serata di ieri ad Alessano, mentre il giovane stava festeggiando il suo compleanno con gli amici in strada, vicino alla sua abitazione

Un 26enne è morto nella tarda serata di ieri ad Alessano, in provincia di Lecce, mentre stava festeggiando il suo compleanno con gli amici in strada, vicino alla sua abitazione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane aveva assunto la cosiddetta "droga della risata", ovvero protossido di azoto, inalandolo da un palloncino. Dopo aver inalato il gas ha accusato un malore. E' stato chiamato il 118 ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla. La salma è stata portata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.