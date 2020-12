6/10 ©Ansa

In Molise non ci sono nuovi cluster riconducibili alle scuole in provincia di Isernia: primarie, dunque, aperte fino a Natale. Nelle ordinanze con cui i sindaci, in deroga a quanto stabilito dal governatore, hanno consentito il prosieguo delle attività didattiche in presenza si raccomanda il massimo rispetto delle misure per la prevenzione dei contagi. Oltre che nel capoluogo di provincia, scuole aperte anche a Venafro, Capracotta, Frosolone, Macchiagodena, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Carpinone e Rionero Sannitico

