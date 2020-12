Covid, Capua: “Terza ondata? Gennaio e febbraio mesi terribili”

“Dicembre e gennaio saranno mesi terribili per tanti motivi” per quanto riguarda la pandemia da Covid. L’avvertimento arriva dalla scienziata italiana Ilaria Capua a DiMartedì, su La7. “Negli Stati Uniti – spiega - si prevede l’effetto del grande movimento che c'è stato per il giorno del Ringraziamento e a questo proposito Biden ha chiesto alla popolazione altri 100 giorni di mascherine dalla data del suo insediamento, il 20 gennaio”. Tutto ciò nonostante il fatto che “negli Usa si inizierà a vaccinare a giorni, la richiesta è causata dalla crescita esponenziale del virus”. “Natale e il periodo invernale sono sempre critici per la sanità – prosegue - non c’è solo il Covid ma altre infezioni e comuni infortuni. Il vero obiettivo per ognuno di noi è tenere le persone fuori dagli ospedali. Facciamo riposare i nostri medici”. Qualche giorno fa la virologa si era espressa proprio sulle feste, chiedendo di evitare di muoversi: "Muoiono tutti i giorni migliaia di persone e, sinceramente, non è un problema se per un anno nella vita non si può fare il cenone” aveva detto.