Scuola, gli studenti italiani migliorano in matematica

Gli studenti italiani conseguono alle elementari un punteggio medio in scienze di 510 punti, significativamente superiore alla media, 500 punti, collocandosi tra i 32 Paesi il cui punteggio è significativamente superiore alla media internazionale. E anche in terza media il rendimento degli studenti italiani in scienze è in linea con quello internazionale. Sia in IV elementare che in III media, il rendimento in scienze degli studenti italiani rimane stabile nel lungo periodo ed è simile a quello del 2015, anche se alle elementari diminuisce rispetto ad alcuni cicli