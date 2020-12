6/15 ©Ansa

Intanto la Commissione europea, nella bozza delle linee guida sulle misure anti-Covid, in vista delle prossime festività, raccomanda di valutare di "non permettere assembramenti". In particolare chiede di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o alla radio"