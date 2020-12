Covid-19, in Italia 16.377 nuovi contagi: i dati regione per regione

16/22 ©Fotogramma

Aumenta il numero dei ricoveri in Abruzzo. Sono 790 i pazienti ospedalizzati, 56 in più del giorno prima. Al momento è occupato da pazienti Covid-19 il 43,93% dei posti letto di terapia intensiva disponibili. Gli attualmente positivi al virus sono 152 più di ieri e arrivano a quota 18.192. In particolare, 714 pazienti sono ricoverati in terapia non intensiva e 76 (+1) in terapia intensiva. Il dato sui pazienti in rianimazione è il secondo più alto in assoluto dopo il record di 77 raggiunto sabato