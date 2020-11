9/14 ©Fotogramma

"Con queste condizioni - ha continuato Giannelli - si può riaprire perché le scuole si sono dimostrate capaci di far rispettare i protocolli, perché i focolai non si sono accesi nelle scuole. Il punto è che li abbiamo visti assembrati fuori dalla scuola, così come i genitori senza mascherina, per non parlare della cosiddetta movida che continua nei weekend, anche se cambia d'orario, si fa di pomeriggio anziché di sera. Senza le condizioni che ho detto prima, la riapertura al 100% per noi non è ipotizzabile, perché si ripresenterebbero gli stessi problemi"