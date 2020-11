La prefetta Antonella Bellomo ha disposto temporaneamente la requisizione di alcuni spazi in favore della Protezione civile regionale e del Policlinico per la realizzazione di un nosocomio da campo con 160 posti di terapia intensiva, dedicato alla cura delle persone positive al Coronavirus

Per alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari è stata disposta la "requisizione temporanea" in favore della Protezione civile regionale e del Policlinico per realizzare un ospedale da campo Covid. La decisione è stata presa dalla prefetta Antonella Bellomo. Previsti 160 posti letto di terapia intensiva.

Il provvedimento avrà durata fino al 31 gennaio 2021

Nel decreto si legge che i padiglioni requisiti serviranno ad "allestire, con apposita struttura temporanea, spazi per l'aumento di posti letto, nel numero di 160, da destinare al trattamento in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid". "Il provvedimento è immediatamente efficace - ha scritto la prefetta - e avrà durata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 e comunque per l'ulteriore eventuale periodo di proroga". La realizzazione della struttura sanitaria all'interno della Fiera "oltre ad essere funzionale ad elevare la dotazione temporanea complessiva del sistema regionale - ha spiegato la Prefettura - è al contempo rivolta a meglio valorizzare il personale sanitario, talora frammentato in strutture con un numero limitato di posti letto in terapia intensiva, nonché a consentire, seppure gradualmente, una ripresa delle attività sanitarie non Covid che, diversamente, espongono al rischio di ulteriore diffusione del contagio".