Covid, Ilaria Capua: “Usiamo cinema e teatri per la vaccinazione”

La virologa, sul Corriere della Sera, spiega: “Esiste un problema di distribuzione e stoccaggio a basse temperature, da un'unica fiala o confezione bisognerà vaccinare più persone lo stesso giorno e bisognerà gestire il flusso in maniera distanziata”. Nei luoghi dello spettacolo, aggiunge, “vi è già una modalità di ingresso controllata con percorso a senso unico fino all'uscita. C'è elettricità sufficiente per un congelatore a meno 70 gradi e altra strumentazione, ci sono i servizi, ci sono le vie di fuga”

Usare i cinema e i teatri chiusi per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). È la proposta della virologa Ilaria Capua che, sul Corriere della Sera, spiega: “Esiste un problema reale di distribuzione e stoccaggio a basse temperature con delle notevoli complessità logistiche".

“La più complicata campagna di vaccinazione mai affrontata” leggi anche Covid, Pfizer chiede all’Fda l'autorizzazione per il vaccino negli Usa Secondo Capua cinema e teatri sarebbero luoghi adatti sotto molti aspetti, ed è importante capire che "stiamo per intraprendere, e non solo in Italia, la più grande e complicata campagna di vaccinazione mai affrontata dal genere umano, dobbiamo immunizzare il prima possibile alcune categorie di persone tra cui gli operatori sanitari ed i lavoratori essenziali, le persone a rischio di sviluppare la forma grave".

“Bisognerà allestire dei presidi e pensarci per tempo” vedi anche Covid, le opinioni degli esperti sul vaccino a gennaio Per quanto riguarda i nodi da affrontare sulla distribuzione e la conservazione del vaccino, la virologa fa presente che, se fosse confermato, "da un'unica fiala o confezione di vaccino scongelato bisognerà vaccinare più persone lo stesso giorno, e che di conseguenza bisognerà gestire il flusso di quelle persone in maniera distanziata. Mi sembra chiaro che bisognerà allestire dei presidi per gestire le operazioni di vaccinazione e che bisognerà pensarci per tempo".