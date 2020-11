3/15 ©Ansa

"L'apertura della scuola non comporta rischi, semmai il rischio è la chiusura della scuola", ha detto ancora Azzolina a Rtl. "C'è un regionalismo delle diseguaglianze in questo momento: alcuni bambini vanno a scuola in zone rosse e altri non ci vanno anche se non in zone rosse. Credo il problema sia culturale: la scuola è sempre stata trattata come la Cenerentola del Paese da tutti i punti di vista, anche dei tagli; oggi questo sta cambiando, anche in legge di bilancio e anche dal punto di vista dell'attenzione delle famiglie, degli studenti, dei media"

Scuola, didattica a distanza senza consumare giga con Tim, Vodafone e Wind Tre