Nuovo Dpcm novembre 2020, torna l'autocertificazione? Cosa sappiamo

Secondo quanto dichiarato dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, "per il momento non c'è stata un'indicazione sulla necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti". L’ultimo decreto inoltre non specifica se rimane valida l’obbligatorietà del documento nelle regioni che l’avevano imposta per gli spostamenti dopo le 23 (adesso saranno le 22)

"Per il momento non c'è stata un'indicazione sulla necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti". A dirlo è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa durante un’intervista radiofonica, in riferimento alla possibile obbligatorietà del documento per gli spostamenti nelle zone dove questi verranno vietati dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio. (TUTTE LE NORME - COSA CAMBIA DA UNA ZONA ALL'ALTRA: GIALLA - ARANCIONE - ROSSA - GLI AGGIORNAMENTI)

Il decreto non chiarisce il dubbio leggi anche Dpcm, Italia divisa in tre fasce: le possibili zone a rischio lockdown L’ultimo decreto, infatti, non specifica se sarà necessario esibire l’autocertificazione nelle zone rosse, dove sono vietati gli spostamenti non necessari, e in quelle arancioni, dove sono limitati. Tuttavia, la stessa sottosegretaria Zampa aggiunge: "So che il presidente Conte non era favorevole ad andare in questa direzione. Ne comprendo le ragioni. Mi domando però come coloro che sono esentati da alcuni divieti potranno dimostrarlo. Se si deve andare in un paese limitrofo, in una zona rossa per ragioni di salute o comunque non derogabili - aggiunge - si dovrà comunque dimostrarlo. Immagino che se c'è un divieto bisognerà certificare perché si chiede di essere esentati".