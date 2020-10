Dopo il parere di Walter Ricciardi - consigliere del ministro della Salute – secondo il quale sarebbe essenziale una nuova chiusura totale del capoluogo lombardo, è intervenuto il sindaco Sala: “Adesso non sono d’accordo, la situazione non è così critica. Anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni di tempo per decidere un eventuale lockdown”. Dello stesso parere anche il governatore regionale Attilio Fontana

Walter Ricciardi ha sostenuto questa mattina che per Milano sarebbe necessario un nuovo lockdown. Il professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del ministero della Salute ritiene che solo con questo misura, accompagnata da altre iniziative collaterali, si potrebbero diminuire i contagi con risultati visibili in appena otto giorni. Il parere di Ricciardi ha acceso il dibattito nel quale sono interventi il sindaco Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO)

Sala: “Adesso nessun lokcdown” approfondimento Coronavirus, Ricciardi: lockdown necessario per Napoli e Milano Giuseppe Sala, ha commentato le parole di Walter Ricciardi dicendosi assolutamente contrario ad una chiusura di Milano adesso. "Non mi hanno consultato, non credo che sia così e lo dico anche nel rispetto di Ricciardi - ha aggiunto il sindaco -, ho appena ricevuto un sms di un virologo di cui mi fido molto che dice che ieri c'erano circa 80 pazienti intubati a Milano e 200 in Lombardia. Anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown.