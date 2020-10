Coronavirus, Ricciardi: serve nuovo lockdown per ridurre i contagi

Anche se l’ultimo Dpcm ha introdotto delle nuove misure restrittive e determinato la chiusura di attività come palestre e teatri, alcuni esperti ritengono che siano necessarie delle misure ancora più aspre per contenere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Walter Ricciardi, in particolare, sostiene che sarebbe essenziale un nuovo lockdown per ridurre l’indice di contagio del 24%. “Un’altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un altro 13% con lo smart working generalizzato nel pubblico e nel privato e un 7% con interventi sul trasporto pubblico”, ha aggiunto il professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del ministero della Salute per l’emergenza coronavirus. Per l’esperto, adottando tutte queste misure i risultati sarebbero visibili in appena otto giorni.