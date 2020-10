Covid Lombardia, Fontana: "Lockdown? Non ci sono le condizioni"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sull'ipotesi di un nuovo lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) ha dichiarato di escludere "che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi". Il governatore, a margine della presentazione della mostra sui 50 anni della Regione Lombardia organizzata in collaborazione con Ansa a Palazzo Pirelli, ha aggiunto che "tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown".

"Economia preoccupa più della violenza"

"Più che per la violenza - ha spiegato Fontana -, c'è grande preoccupazione per la situazione economica e sociale. Credo che mai come in questo momento tutte le istituzioni devono cercare di essere vicine alle tante persone che stanno subendo danni economici, che avranno difficoltà e problemi". Secondo il governatore bisogna "cercare di fare tutto quanto è possibile. La violenza va sempre condannata, ma non bisogna neanche prenderla in considerazione, sono modi di comportamento inaccettabili", ha aggiunto Fontana.

Oggi incontro con i sindaci

Nel pomeriggio, alle 17, nuovo incontro tra Fontana, i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Le ultime limitazioni regionali anti-Covid saranno "ribadite" in una nuova ordinanza attesa in giornata, necessaria per allineare a livello tecnico quella attualmente in vigore con il nuovo Dpcm.