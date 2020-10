14/15 ©Ansa

In Sicilia, stop alle lezioni in presenza per una settimana per tutte le classi della scuola media di via del Fervore a Palermo. Così si legge in una circolare firmata dal dirigente scolastico Salvatore Amata. Didattica a distanza fino a venerdì 23 a causa di "casi di positività al Covid-19 tra il personale docente e studenti"