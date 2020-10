Mariastella Gelmini è positiva al coronavirus: "Sto bene"

"Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Supereremo anche questa", ha scritto su Facebook la capogruppo di Forza Italia alla Camera, che avrebbe dovuto partecipare ai funerali di Jole Santelli

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, è positiva al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Anche io sono positiva al Covid, l'ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa", ha scritto l'ex ministro dell'Istruzione su Facebook.