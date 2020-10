Morte Jole Santelli, oggi i funerali in forma privata a Cosenza

I funerali della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta ieri all'età di 51 anni, si svolgeranno oggi pomeriggio, in forma strettamente privata, nella chiesa di San Nicola a Cosenza. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa e sarà aperta alle 10:30. A Catanzaro oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Sabato sarà allestita una camera ardente anche nella Cittadella regionale ( LA FOTOSTORIA DI JOLE SANTELLI ).

Vicepresidente Spirlì governatore fino a nuove elezioni

Dopo la morte della governatrice, in Calabria adesso si dovrà votare nuovamente per eleggere un nuovo presidente. Il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, dovrà convocare una seduta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione formale della notizia. Entro i 60 giorni successivi si svolgeranno nuove elezioni. In questi giorni assume la carica di presidente il vice di Santelli, Nino Spirlì.