Maltempo, pioggia su tutta l'Italia e neve sulle Alpi

L’Italia nelle ultime ora è interessata da un'intensa perturbazione (LE PREVISIONI METEO) che sta colpendo la Penisola con piogge diffuse e temporali. La neve è tornata sulle Alpi al di sopra dei 1.100 metri, con accumuli fino a 30-40 cm oltre i 1.500 metri. Sugli Appennini, invece, i fiocchi cadranno sopra i 1.600 metri. Tutte le regioni oggi saranno interessate da forti piogge: si salvano solo Abruzzo e Molise, con un tempo più soleggiato.

A Venezia si alza il Mose approfondimento Meteo, le previsioni di giovedì 15 ottobre "Ore 9.18 la città è all'asciutto. Tutte le paratoie sono in funzione". Così scrive su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, facendo il punto sul funzionamento odierno del Mose e il contrasto all'acqua alta in città. Il Centro maree del Comune di Venezia ha fatto sapere che la marea è stabile tra 60 e 65 centimetri. A Chioggia, causa forte vento di bora, si registrano circa 10-15 centimetri in più rispetto a Venezia. Si tratta del secondo innalzamento del Mose: il debutto ufficiale dell'opera risale allo scorso 3 ottobre.

In Toscana forte temporale in provincia di Grosseto Un forte temporale si è abbattuto nella notte in provincia di Grosseto, nella zona di Manciano. In particolare, rende noto il Comune maremmano, una tromba d'aria ha colpito la zona di Pian di Palma nei pressi di Saturnia. È stata buttata giù una linea dell'Enel lasciando alcuni poderi senza energia elettrica. Sul posto sono al lavoro le squadre dell'Enel che stanno installando tre gruppi elettrogeni per il ripristino della corrente. Inoltre, sono stati abbattuti dal maltempo i tralicci dell'elettricità e diversi alberi.

A Roma rami e alberi caduti Intanto sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalla polizia locale per affrontare l'ondata di maltempo che sta colpendo Roma. Gli agenti stanno lavorando per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, o per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. Oltre una ventina le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta, con danni soltanto alle cose. Tra gli interventi legati ad allagamenti quelli di maggior rilievo sono stati effettuati in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Gra direzione Roma e in via di Casal Palocco all'altezza della Polisportiva.

Frosinone, crolla un ponte in provincia A Picinisco, paese della Valle di Comino (Frosinone), è crollato un ponte mentre a Sant'Elia Fiurapido, dopo lo straripamento di un torrente, c'è stato allagamento di case e fattorie. A Cassino la strada di accesso all'ospedale Santa Scolastica è allagata, e per poter consentire il passaggio dei mezzi di soccorsi diverse squadre di operai del Comune insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno lavorando a tempo di record, ma la vicinanza del fiume Rapido in piena desta preoccupazione.

Nel Salernitano allerta arancione Diversi sindaci del Salernitano, alla luce dell'allerta meteo di criticità arancione diramata dalla Protezione civile il 14 ottobre, stanno prendendo provvedimenti contro il maltempo. Il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, ha firmato due ordinanze: la prima ordina ai cittadini residenti in via Bracigliano località Santa Lucia, traversa di via Gaetano Nunziante e i piani terra posti a destra e a sinistra di vico I e II San Sebastiano di lasciare immediatamente le proprie abitazioni e di raggiungere quelle di parenti e amici oppure di recarsi al centro di accoglienza predisposto dal Comune nella scuola media Baccelli. La seconda, invece, dispone la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale, fino a revoca del provvedimento. A Nocera Inferiore è in corso di pubblicazione l'ordinanza sindacale che sospende, per la giornata di domani, le attività didattiche.

Collegamenti difficili con Ischia e Procida A causa del forte vento di scirocco che soffia sulla Campania, i collegamenti marittimi per Ischia e Procida sono attualmente effettuati a singhiozzo, con numerose cancellazioni. Sospese le corse degli aliscafi per entrambe le isole le compagnie di navigazione stanno assicurando al momento alcuni collegamenti per Napoli e Pozzuoli solo con navi; sono previste ulteriori sospensioni per la serata.