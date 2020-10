Tromba d'aria a Sottomarina di Chioggia: strade allagate

È stata un'ora di violento maltempo quella che si è abbattuta a Sottomarina, quartiere di Chioggia (Venezia). Come riporta il Gazzettino, una tromba d'aria ha sradicato alberi e scoperchiato le tettoie di alcuni parcheggi, danneggiando le automobili. Pioggia intensa e raffiche di vento hanno interessato il lungomare, allagando le strade. Sulla spiaggia, i giochi dei bambini sono stati travolti e distrutti. Ora non piove, ma i danni causati dal maltempo sono ingenti (MALTEMPO, PIOGGIA SU TUTTA ITALIA E NEVE SULLE ALPI - ACQUA ALTA A VENEZIA, IN AZIONE IL MOSE).