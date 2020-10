8/12

Zincone si è recata sul posto all’inizio delle operazioni per seguirle da vicino: “Pur trattandosi di un test funzionale, il più prezioso per l'acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – ha spiegato il Provveditore -, è chiaro che questo evento rappresenta un giorno importante per la città, che comunque si ritroverà libera dalle acque alte grazie al Mose per la prima volta”